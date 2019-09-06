Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.

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