Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМутко рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на ипотеку

Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.
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Мутко считает, что рынок ипотеки отреагирует на снижение ключевой ставки в октябре-ноябре

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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