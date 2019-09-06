Финансы
РИА НовостиМутко рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на ипотеку
Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Происшествия
В Канаде медведь загрыз пожилую американку
РЕН ТВ вчера в 19:34
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
РИА Новости 02:54
Происшествия
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
RT на русском 01:02
Политика
Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово», сообщил адвокат
Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что украинских моряков вывезли из московского СИЗО "Лефортово", передает ТАСС.
Газета.Ru 02:38
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Теннис
US Open. Медведев и Надаль вышли в финал
В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».
Sports.ru вчера в 11:23
Здоровье
Названа вкусная еда, которую особенно полезно есть перед сном
Российская газета 01:40
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Хоккей
Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости вчера в 05:05
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.
Пятый канал вчера в 21:21
Здоровье
За два года в Ишиме благодаря процедуре ЭКО родился 21 малыш
В Ишиме в перинатальном центре ОБ №4 благодаря новой процедуре экстракорпорального оплодотворения родился 21 малыш.
Уральский меридиан 00:25
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Происшествия
Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана
Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Интерфакс вчера в 23:59
Баскетбол
Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Технологии
В работе онлайн-сервиса объявлений Avito произошёл сбой
В работе онлайн-сервиса объявлений Avito произошёл сбой, сообщает vc.ru.
Retailer.ru вчера в 12:01