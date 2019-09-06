Финансы
ТК ЗвездаМутко спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 9%
Вице-премьер считает, что к концу 2019 года банки понизят ставки по ипотеке до 9%, а к 2020-му, как предполагает Мутко, они опустятся до 8%. Банк России в пятницу, 6 сентября, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7%, что является минимумом за последние пять лет.
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Мутко считает, что рынок ипотеки отреагирует на снижение ключевой ставки в октябре-ноябре
ТАСС06 сентября в 08:52
Мутко рассказал, когда снижение ключевой ставки скажется на ипотеке
Российская газета06 сентября в 10:59
Комментарий главного аналитика «Росбанк дом» о снижении ключевой ставки ЦБ РФ
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