Финансы

ТК ЗвездаТК ЗвездаМутко спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 9%

Вице-премьер считает, что к концу 2019 года банки понизят ставки по ипотеке до 9%, а к 2020-му, как предполагает Мутко, они опустятся до 8%. Банк России в пятницу, 6 сентября, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7%, что является минимумом за последние пять лет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

РБК06 сентября в 06:41

Мутко рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на ипотеку

РИА Новости06 сентября в 08:59

Мутко считает, что рынок ипотеки отреагирует на снижение ключевой ставки в октябре-ноябре

ТАСС06 сентября в 08:52

Мутко спрогнозировал снижение ипотечных ставок до 9% к концу 2019 года

Интерфакс06 сентября в 09:45

Мутко рассказал, когда снижение ключевой ставки скажется на ипотеке

Российская газета06 сентября в 10:59

Комментарий главного аналитика «Росбанк дом» о снижении ключевой ставки ЦБ РФ

ADVIS.ru06 сентября в 07:59

Мутко спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 9%

ТК Звезда06 сентября в 15:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:45, Вашингтон
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье

BFM.ru вчера в 17:25
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Людмила Целиковская – почему звезда «Попрыгуньи», сменившая четырех мужей, умерла одинокой

Несправедливость преследовала Людмилу Целиковскую и в личной жизни: один ее муж умер, а последний возлюбленный — предал.
StarHit.ru 00:30
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика

Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными.
Коммерсантъ вчера в 05:28
Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда 06 сентября в 17:47
Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

RT на русском 06 сентября в 05:22
Происшествия

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Интерфакс 01:19
Политика

Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.
ТАСС 01:15
Политика

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Гаджеты

Huawei может заменить Gmail сервисом ProtonMail

Китайская корпорация Huawei ведет переговоры с швейцарской компанией ProtonMail по установке ее сервиса электронной почты в свои смартфоны, сообщил Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 09:15
Происшествия

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Lenta.ru 00:18
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика

В России начался единый день голосования

На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ вчера в 16:00
Здоровье

Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли

В Великобритании у 21-летнего Дана Макгилла - спортсмена из города Лестер - в ходе обычной плановой проверки обнаружили сразу 20 раковых опухолей в правом легком.
Российская газета 01:18
Авто

Составлен топ-5 самых экономичных компактных кроссоверов в России

Ввиду необычайной популярности машин сегмента SUV, эксперты ГЛАС и CarsWeek составили рейтинг самых экономичных компактных кроссоверов на рынке РФ прямо сейчас.
Автоновости дня вчера в 09:35
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Происшествия

В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе

В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru вчера в 10:02
Общество

Резиденция Александра III и сады, охраняемые ЮНЕСКО: путешествуем по Южной Чехии и Моравии

Принято считать, что если поехать от Праги в сторону юга, то безошибочно определишь момент, когда попадаешь в Южную Чехию.
Екатеринбург Онлайн 01:08
Здоровье

Медики сообщили о лечебных свойствах водки

Водка помогает снять отеки и избавиться от болей при остеохондрозе, сообщили медики, передает «Медфорум».
РБК 01:33
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Армия и оружие

У Эрдогана пока нет ядерного оружия, но уже есть «ядерная кнопка»

Например, господин Эрдоган максимально демонстративно обозначил интерес к приобретению российских военных самолетов (и, нельзя исключать, что его интересует и российское мороженое с МАКС 2019, которое становится эдаким символом российском дипломатии).
Политаналитика 06 сентября в 09:15
Футбол

Жюли вернулся в «Монако» в качестве тренера

43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды монегасков.
Бомбардир.ру 01:13
Авто

УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151

В процессе переработки УАЗа 469 в модель 3151 инженеры, планировали переделать переднюю часть автомоюиля с целью обновления ее дизайна.
Тарантас Ньюс вчера в 08:42
Политика

В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Армия и оружие

«Чайка»-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами

Известия 06 сентября в 17:01
Политика

В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы

Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное