Экономика
Мой БрянскМутко рассказал о банкротстве застройщиков
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тыс. строящихся домов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России
Интерфакс08 ноября в 02:52
Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России
Московский Комсомолец08 ноября в 03:24
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.
Происшествия
Доцент СПбГУ Соколов раскаялся в убийстве своей бывшей студентки
Подозреваемому в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко назначили психиатрическую экспертизу.
Политика
Партия «Слуга народа» планирует избрать нового председателя 10 ноября
Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в Киеве 10 ноября.
Общество
Представитель Якубовича опроверг информацию о его операции
Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди в разговоре с RT прокомментировал сообщение об операции телеведущего.
Экономика
Съемное жилье в России продолжает дорожать
Съемное жилье в России продолжает дорожать.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
Политика
В Испании стартовали четвертые за четыре года парламентские выборы
Итогом летних консультаций по правительству стал подписанный в сентябре королем Испании Филиппом VI указ о роспуске обеих палат парламента.
Общество
В Иране открыли мощное нефтяное месторождение
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
Футбол
Экспресс на футбол от 08.11.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Музыка
Композитор Пахмутова празднует 90-летие
Известный композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова готовится к концерту в честь своего 90-летия на сцене Большого театра.
Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Общество
Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств
Эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к веществам в составе моющих средств.
Теннис
Сборная Франции выиграла Кубок Федерации
Политика
Трамп опубликует вторую стенограмму своего разговора с Зеленским
Президент США заявил, что опубликует расшифровку второго телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Единоборства
Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC Fight Night 163 в Москве
В субботу, 9 ноября, в Москве состоялся турнир UFC Fight Night 163.
Армия и оружие
Индия начнёт собирать российские танки Т-90МС
На предприятии в Авади индийские специалисты начнут собирать российские танки Т-90МС. Речь идёт о крупноузловой сборке машинокомплектов.
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Авто
Почему у одних автомобилей бензобак справа, а у других - слева
Ан нет - например, большинство автомобилей Citroen - "левши": топливный бак расположен не справа, а слева вопреки общеевропейскому тренду.
Гаджеты