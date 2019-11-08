Экономика

Мой БрянскМой БрянскМутко рассказал о банкротстве застройщиков

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тыс. строящихся домов.
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Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

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Вести.Ru08 ноября в 05:40

Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России

Интерфакс08 ноября в 02:52

Мутко заявил о банкротстве застройщиков 1,7 тысячи строящихся домов

News.ru08 ноября в 04:33

Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Московский Комсомолец08 ноября в 03:24

Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

РБК08 ноября в 02:58

Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

Lenta.ru08 ноября в 04:40
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Подозреваемому в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко назначили психиатрическую экспертизу.
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Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди в разговоре с RT прокомментировал сообщение об операции телеведущего.
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Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

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Съемное жилье в России продолжает дорожать.
Эхо Москвы 03:30
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
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В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
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Политика

В Испании стартовали четвертые за четыре года парламентские выборы

Итогом летних консультаций по правительству стал подписанный в сентябре королем Испании Филиппом VI указ о роспуске обеих палат парламента.
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В Иране открыли мощное нефтяное месторождение

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Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Интерфакс 05:12
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
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Композитор Пахмутова празднует 90-летие

Известный композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова готовится к концерту в честь своего 90-летия на сцене Большого театра.
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Происшествия

Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки

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Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
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Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

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Газета.Ru 04:24
Общество

Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств

Эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к веществам в составе моющих средств.
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Сборная Франции выиграла Кубок Федерации

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Трамп опубликует вторую стенограмму своего разговора с Зеленским

Президент США заявил, что опубликует расшифровку второго телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
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Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC Fight Night 163 в Москве

В субботу, 9 ноября, в Москве состоялся турнир UFC Fight Night 163.
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На предприятии в Авади индийские специалисты начнут собирать российские танки Т-90МС. Речь идёт о крупноузловой сборке машинокомплектов.
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Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
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Почему у одних автомобилей бензобак справа, а у других - слева

Ан нет - например, большинство автомобилей Citroen - "левши": топливный бак расположен не справа, а слева вопреки общеевропейскому тренду.
Российская газета 04:37
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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