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РБК
РБК

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

В России в следующем году может появиться онлайн-платформа по аренде жилья. Для создания агрегатора необходимо внести ряд законодательных изменений, которые могут быть подготовлены уже в осеннюю сессию в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мутко рассказал о создании федеральной онлайн-платформы по аренде жилья

Федеральная платформа-агрегатор по арендному жилью может появиться в России в следующем году, сообщил в среду журналистам гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
РИА Новости05:16
Подробнее о событии
Forbes

Государство может запустить онлайн-агрегатор арендного жилья

Forbes09:25
Говорит Москва

Виталий Мутко анонсировал создание федеральной платформы по аренде жилья

Говорит Москва07:46
Интерфакс

Система аренды жилья от ДОМ.РФ может быть запущена в 2021 году

Интерфакс04:47
РБК

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

РБК06:31
РИА Новости

Мутко рассказал о создании федеральной онлайн-платформы по аренде жилья

РИА Новости05:16
Lenta.ru

В России запустят федеральный сервис аренды квартир

Lenta.ru07:30
Агентство Москва

«Дом.РФ» планирует запустить платформу для аренды жилья в России в 2021 году

Агентство Москва04:28

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ТАСС08:52