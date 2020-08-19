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РБК
РБК

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

В России в следующем году может появиться онлайн-платформа по аренде жилья. Для создания агрегатора необходимо внести ряд законодательных изменений, которые могут быть подготовлены уже в осеннюю сессию в Госдуме.В источнике
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Говорит Москва

Виталий Мутко анонсировал создание федеральной платформы по аренде жилья

Говорит Москва07:46
Будущее России. Национальные проекты

ДОМ.РФ рассчитывает на принятие законопроекта о платформе аренды жилья в осеннюю сессию

Будущее России. Национальные проекты05:05
РБК

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

РБК06:31
РИА Новости

Мутко рассказал о создании федеральной онлайн-платформы по аренде жилья

РИА Новости05:16
Lenta.ru

В России запустят федеральный сервис аренды квартир

Lenta.ru07:30
Интерфакс

Система аренды жилья от ДОМ.РФ может быть запущена в 2021 году

Интерфакс04:47
Агентство Москва

«Дом.РФ» планирует запустить платформу для аренды жилья в России в 2021 году

Агентство Москва04:28

Лукашенко поручил предупредить Запад об ответственности за беспорядки

Ivan Smirnov / Izvestiya Белорусский президент Александр Лукашенко поручил МИД республики предупредить западных лидеров, а также своего украинского коллегу Владимира Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.
Лукашенко поручил предупредить Запад об ответственности за беспорядки
РЕН ТВ07:54

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко "нет демократической легитимности", поскольку ЕС не признал итоги выборов в республике.
Газета.Ru08:11
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«Не только уровень дохода»: кому банки дадут ипотеку в 2020 году

Например, Сбербанк (один из лидеров по выдачи ипотечных кредитов) рассматривает заявки от заемщиков со стажем не менее шести месяцев на текущем месте работы и не менее года общего стажа за последние пять лет.
РБК17 августа в 08:39