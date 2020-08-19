Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья
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В России в следующем году может появиться онлайн-платформа по аренде жилья. Для создания агрегатора необходимо внести ряд законодательных изменений, которые могут быть подготовлены уже в осеннюю сессию в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
Мутко рассказал о создании федеральной онлайн-платформы по аренде жилья
Федеральная платформа-агрегатор по арендному жилью может появиться в России в следующем году, сообщил в среду журналистам гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
РИА Новости05:16
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