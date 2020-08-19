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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

В России запустят онлайн-платформу по аренде жилья

Запуск платформы состоится в начале 2021 года. Она будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей. Мутко отметил, что ее появление в России поспособствует формированию цивилизованного рынка арендного жилья.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мутко рассказал о создании федеральной онлайн-платформы по аренде жилья

Федеральная платформа-агрегатор по арендному жилью может появиться в России в следующем году, сообщил в среду журналистам гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
РИА Новости05:16
Подробнее о событии
Вести.Ru

В России создадут онлайн-агрегатор по аренде жилья

Вести.Ru10:09
Говорит Москва

Виталий Мутко анонсировал создание федеральной платформы по аренде жилья

Говорит Москва07:46
Интерфакс

Система аренды жилья от ДОМ.РФ может быть запущена в 2021 году

Интерфакс04:47
РБК

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

РБК06:31
РИА Новости

Мутко рассказал о создании федеральной онлайн-платформы по аренде жилья

РИА Новости05:16
Lenta.ru

В России запустят федеральный сервис аренды квартир

Lenta.ru07:30
Агентство Москва

«Дом.РФ» планирует запустить платформу для аренды жилья в России в 2021 году

Агентство Москва04:28

Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ

Министерство финансов отменило запланированный на 19 августа аукцион по размещению Облигаций федерального займа (ОФЗ) "из-за волатильности на рынках", а прошлый аукцион 12 августа не состоялся из-за отсутствия заявок со стороны покупателей.
Газета.Ru11:12
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В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новости09:34
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 14 августа, сократились на 1,6 млн баррелей — до 512,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service10:44

Турецкие военные уничтожили американский беспилотник над Сирией

Во вторник, 19 августа, стало известно о том, что в северной части Сирийской Арабской Республики американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper оказался под обстрелом турецких средств противовоздушной обороны.
ГЛАС.RU00:19
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