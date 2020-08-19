В России запустят онлайн-платформу по аренде жилья

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Запуск платформы состоится в начале 2021 года. Она будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей. Мутко отметил, что ее появление в России поспособствует формированию цивилизованного рынка арендного жилья.