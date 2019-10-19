с чего всё началось

Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко 19 октября заявил в разговоре с журналистами, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром национальной команды страны.

Спорт день за днем

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Общество Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска» Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".

Происшествия В Турции погибла девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.

Происшествия Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам Дома — держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах.

Происшествия Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.

Происшествия «Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.

Происшествия Прорыв дамбы в Красноярском крае не угрожает населённым пунктам Прорыв дамбы технологического водоёма на золотодобывающей артели в Красноярском крае не несёт угрозы населённым пунктам.

Футбол «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.

Шоу-бизнес Волочкова показала неудачное декольте до пояса Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.

Общество В проекте реновации в Москве нашли 255-метровый небоскреб Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешнево в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.

Общество В РПЦ считают, что смертная казнь не остановит преступников Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье заявил, что введение смертной казни не решит существующие проблемы и не остановит преступников, а также призвал правоохранительные органы выявлять социально опасных граждан в соцсетях.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Политика Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

Авто Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.

Происшествия В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.

Политика Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки» Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.

Здоровье Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.

Космос NASA показало «портал в другое измерение» «Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.