Футбол
News.ruМутко считает, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сборной России
Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко 19 октября заявил в разговоре с журналистами, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром национальной команды страны.
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с чего всё началось
Бывший министр спорта России Виталий Мутко рассказал о своей симпатии к нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, передает РИА "Новости".Газета.Ru09:44
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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье заявил, что введение смертной казни не решит существующие проблемы и не остановит преступников, а также призвал правоохранительные органы выявлять социально опасных граждан в соцсетях.
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