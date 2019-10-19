с чего всё началось

Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко 19 октября заявил в разговоре с журналистами, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром национальной команды страны.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.

Происшествия Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.

Хоккей «Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".

Политика Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.

Происшествия Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».

Футбол Главный тренер «Витесса» Слуцкий оценил перспективы своей команды Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий оценил перспективы своей команды на успешное выступление в Эредивизи.

Политика Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.

Шоу-бизнес Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.

Теннис Скончался бывший теннисист Александр Волков Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.

Политика Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Кино 32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020 16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.

Происшествия В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.

Авто Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.

Экономика Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.

Футбол Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке» Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем 41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.

Фигурное катание Туктамышева оценила свой неудачный прокат Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свой неудачный прокат в короткой программе женского одиночного катания на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Происшествия Госбюро расследований заподозрило двух киевских полицейских в пытках "Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области", - написал Труба в своем канале в Telegram.