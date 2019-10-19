Футбол

News.ruNews.ruМутко считает, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сборной России

Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко 19 октября заявил в разговоре с журналистами, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром национальной команды страны.
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Бывший министр спорта России Виталий Мутко рассказал о своей симпатии к нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, передает РИА "Новости"
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Газета.Ru09:44

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Мутко считает, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сборной России

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