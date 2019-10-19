Футбол
News.ruМутко считает, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сборной России
Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко 19 октября заявил в разговоре с журналистами, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром национальной команды страны.
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с чего всё началось
Бывший министр спорта России Виталий Мутко рассказал о своей симпатии к нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, передает РИА "Новости".Газета.Ru09:44
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
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Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 03:29
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
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Главный тренер «Витесса» Слуцкий оценил перспективы своей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий оценил перспективы своей команды на успешное выступление в Эредивизи.
Газета.Ru 07:47
Политика
Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.
РЕН ТВ 09:37
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда 17 октября в 19:25
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Политика
Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны
Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского.
РБК 10:50
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Кино
32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020
16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Футбол
Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru 06:56
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Фигурное катание
Туктамышева оценила свой неудачный прокат
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свой неудачный прокат в короткой программе женского одиночного катания на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Происшествия
Госбюро расследований заподозрило двух киевских полицейских в пытках
"Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области", - написал Труба в своем канале в Telegram.
РИА Новости 03:59
Общество
Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили
Грузинская Генпрокуратура допросила журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире "Рустави 2" оскорбил президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 08:31