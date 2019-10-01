Футбол

News.ruNews.ruМутко считает, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сборной России

Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко 19 октября заявил в разговоре с журналистами, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром национальной команды страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мутко считает, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сборной России

News.ru06:21

Мутко: фанатею от Дзюбы и хочу, чтобы он побил результат Кержакова

Чемпионат07:34

Мутко хочет, чтобы Дзюба побил рекорд Кержакова по голам за сборную России

Sport.ru08:29

Виталий Мутко: Фанатею за Дзюбу, хочу, чтобы он побил результат Кержакова

Советский спорт08:22

Мутко заявил, что хочет, чтобы Дзюба побил рекорд Кержакова

Спорт день за днем08:14

Мутко: «Уверен, Дзюба будет лучшим бомбардиром сборной России, болею за него, фанатею»

Бомбардир.ру07:30

Мутко: «Фанатею от Дзюбы, он станет лучшим бомбардиром сборной России»

ProstoProSport07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Теннис

Скончался известный теннисист Александр Волков

На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Российская газета 08:52
Политика

Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда

Lenta.ru 09:07
Происшествия

СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы под Красноярском

Газета.Ru 08:10
Политика

Страны ЕС не смогли договориться о запуске расширения на Балканы

Источник на саммите Европейского союза сообщил, что участникам встречи в первый день переговоров не удалось принять решения о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о присоединении стран к ЕС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17 октября в 21:36
Общество

В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома

Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
РБК 02:08
Технологии

Xiaomi анонсировала глобальный выход MIUI 11 для смартфонов

Территория новостей вчера в 11:45
Происшествия

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
Известия 09:17
Политика

Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

Известия вчера в 18:23
Футбол

«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым

Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ вчера в 08:37
Технологии

6 портов USB, V-образный вырез и встроенная камера: опубликовано живое фото PlayStation 5

Чуть подробнее рассмотреть PlayStation 5 позволяет видеоролик, ну а сама консоль, напомним, выйдет только через год.
iXBT.com 00:45
Происшествия

В Петербурге обрушился строящийся паркинг

Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Происшествия

Пятилетняя россиянка погибла в Турции

Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
Российская газета 06:51
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
Общество

Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста

Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Lenta.ru 09:05
Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН 17 октября в 11:01
Космос

NASA показало «портал в другое измерение»

Галактика NGC 4380 выглядит как кадр из фантастического фильма, закручиваясь, как портал в другое измерение, — отметили в NASA.
News.ru 09:33
Политика

Сенцов назвал россиян и украинцев братьями

Украинский режиссер Олег Сенцов в интервью немецкому изданию Der Spiegel напомнил, что русские и украинцы — родственные народы.
РБК вчера в 04:39
Шоу-бизнес

64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку

Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Общество

Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал

Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Футбол

«Урал» в гостях одержал волевую победу над «Тамбовом»

В следующем туре Тамбов дома сыграет против Уфы, а Урал на выезде встретится с Рубином.
Советский спорт 08:57
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Политика

Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза

Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Политика

Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», несмотря на голы Панарина и Бучневича

REGNUM 00:21
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 08:56
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Газета.Ru 03:38
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное