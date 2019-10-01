Вице-премьер России и бывший президент РФС Виталий Мутко 19 октября заявил в разговоре с журналистами, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром национальной команды страны.

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Политика Страны ЕС не смогли договориться о запуске расширения на Балканы Источник на саммите Европейского союза сообщил, что участникам встречи в первый день переговоров не удалось принять решения о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о присоединении стран к ЕС, передает РИА Новости.

Происшествия В Петербурге обрушился строящийся паркинг Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Пятилетняя россиянка погибла в Турции Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.

Космос NASA показало «портал в другое измерение» Галактика NGC 4380 выглядит как кадр из фантастического фильма, закручиваясь, как портал в другое измерение, — отметили в NASA.

Политика Сенцов назвал россиян и украинцев братьями Украинский режиссер Олег Сенцов в интервью немецкому изданию Der Spiegel напомнил, что русские и украинцы — родственные народы.

Общество Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».

Политика Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».