Будьте в Плюсе

Мутко сообщил, что около 40% россиян не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке

Порядка 40% граждан России не имеют возможности взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%, сообщил в четверг гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на сессии Петербургского международного экономического форума.
ТАСС
"40% граждан не могут взять ипотеку, даже если ставка будет нулевой", – заявил Мутко.
РЕН ТВ
Мутко считает, что в стране нужно развивать рынок арендного жилья как дополнительный способ улучшения жилищных условий граждан.
Национальная служба новостей
В частности, в марте-апреле, после повышения ключевой ставки до 20% рыночные ставки ипотеки выросли до запретительного уровня и подачи новых заявок на выдачу кредитов практически приостановились.
РИА Новости

Подробнее о событии

Гендиректор «ДОМ.РФ» Мутко: ипотека не улучшит жилищные условия 40 процентов россиян
Lenta.ru11:15
Виталий Мутко заявил, что 40% россиян не возьмут ипотеку даже при нулевой ставке
Газета.Ru10:29
Мутко призвал развивать арендное жилье: «40 процентов граждан даже нулевую ипотеку не возьмут»
БИЗНЕС Online08:51
Мутко сообщил, что около 40% россиян не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке
ТАСС11:17
Гендиректор «Дом.РФ» Мутко: 40% россиян не возьмут ипотеку даже под 0%
РИА Новости09:53
Виталий Мутко: «Цены на жилье в России за два года выросли на 50%»
NSP.ru09:13
Мутко заявил, что почти половина россиян не возьмут ипотеку даже при ставке 0%
Фонтанка.Ру10:19

Интересное

Главное управление разведки Украины уведомило о получении техдокументации Крымского моста

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о получении подробной техдокументации Крымского моста.
Lenta.ru12:50

NBC: Байден отчитал Блинкена и Остина за слова о необходимости победы Украины

Президент США Джо Байден был недоволен публичными заявлениями госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина о том, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в противостоянии с Россией.
ТАСС10:56

Coca-Cola HBC остановит производство и продажу напитков в России

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.
РИА Новости13:43

Киев 11 июня инсценировал в Одессе удар по медучреждению, чтобы обвинить в нем Россию

Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новости15:01

Беременная 46-летняя Наталья Рагозина потеряла отца

Российская спортсменка-боксер Наталья Рагозина шокировала поклонников новостью о смерти своего отца Юрия Антоновича.
NVL14:55

Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии.
РИА Новости14:17

Служба разведки Нидерландов сообщила о разоблачении российского шпиона

Служба разведки Нидерландов заявила о разоблачении российского шпиона, пытавшегося под чужим именем устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует обвинения в военных преступлениях на Украине.
Lenta.ru11:07

Тинькофф-банк повысил минимальную сумму SWIFT-перевода до $20 тысяч

Тинькофф-банк с сегодняшней даты, 16 июня, вводит новые условия SWIFT-переводов и обслуживания счетов в валюте.
Коммерсантъ12:57

Госдепартамент США сообщил о пропаже еще одного американца в Донбассе

Соединенные Штаты располагают информацией, согласно которой в Донбассе пропал еще один американский гражданин, участвовавший в боевых действиях на стороне армии Украины.
Коммерсантъ15:16

Песков назвал защиту Донбасса «задачей номер один» для России на Украине

"Задачей номер один является защита населения Донбасса и Луганска от тех, кто обстреливает Донецк, например, прямо сейчас и убивает там мирное население", — сказал Песков, подчеркивая, что киевские власти "делают это на протяжении последних восьми-девяти лет".
Газета.Ru14:59