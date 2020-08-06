Мутко сообщил о восстановлении спроса на новостройки после резкого спада на фоне пандемии
В российских регионах спрос на новостройки начал восстанавливаться после 30% падения на фоне пандемии. Об этом сообщает пресс-служба компании ДОМ.В источнике
Сейчас мы видим, что спрос восстановился. Уже по июню ипотечное кредитование, запросы на 29% увеличились. С учетом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1,2–1,3 млн. ипотечных кредитов.
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Мутко сообщил о восстановлении спроса на новостройки после резкого спада на фоне пандемии
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