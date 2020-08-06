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Общественное телевидение России
Общественное телевидение России

Мутко сообщил о восстановлении спроса на новостройки после резкого спада на фоне пандемии

В российских регионах спрос на новостройки начал восстанавливаться после 30% падения на фоне пандемии. Об этом сообщает пресс-служба компании ДОМ.В источнике
Виталий Муткороссийский политик
Сейчас мы видим, что спрос восстановился. Уже по июню ипотечное кредитование, запросы на 29% увеличились. С учетом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1,2–1,3 млн. ипотечных кредитов.
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Российская газета

Возвести «квадрат»

Российская газета12:36
Общественное телевидение России

Мутко сообщил о восстановлении спроса на новостройки после резкого спада на фоне пандемии

Общественное телевидение России08:18
Интерфакс

Спрос на жилье начал восстанавливаться после резкого спада на фоне пандемии – Мутко

Интерфакс06:56
PenzaNews

Спрос на жилье восстановился после спада на фоне пандемии коронавируса — Мутко

PenzaNews07:25

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
RT на русском10:43
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ru11:58
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