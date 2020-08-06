Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Общественное телевидение России
Общественное телевидение России

Мутко сообщил о восстановлении спроса на новостройки после резкого спада на фоне пандемии

В российских регионах спрос на новостройки начал восстанавливаться после 30% падения на фоне пандемии. Об этом сообщает пресс-служба компании ДОМ.В источнике
Виталий Муткороссийский политик
Сейчас мы видим, что спрос восстановился. Уже по июню ипотечное кредитование, запросы на 29% увеличились. С учетом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1,2–1,3 млн. ипотечных кредитов.
Подробнее о событии
PenzaNews

Спрос на жилье восстановился после спада на фоне пандемии коронавируса — Мутко

PenzaNewsвчера в 07:25
Вести.Ru

Мутко: спрос на ипотеку в России к концу года достигнет докоронавирусных показателей. Вести в 20:00

Вести.Ruвчера в 13:34
Общественное телевидение России

Мутко сообщил о восстановлении спроса на новостройки после резкого спада на фоне пандемии

Общественное телевидение Россиивчера в 08:18
Российская газета

Возвести «квадрат»

Российская газетавчера в 12:36
Интерфакс

Спрос на жилье начал восстанавливаться после резкого спада на фоне пандемии – Мутко

Интерфаксвчера в 06:56

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
150

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,1K

Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru5 августа в 07:24
17

Китайские хайтек-гиганты подешевели на $100 млрд из-за указа Трампа

Капитализация ведущих китайских технологических компаний сократилась на $100 млрд после подписания президентом Дональдом Трампом указов, фактически запрещающих деятельности сервисов TikTok и WeChat в США.
Коммерсантъ05:15

«Ожидать каких-то масштабных реформ из-за одного игрока было наивно» — Роман Дворянкин о Valve и кодексе поведения для игроков

Бывший генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, как он вместе с Алексеем Solo Березиным и Себастьяном Ceb Дебсом вел переговоры с Valve о введении кодекса поведения для киберспортсменов.
CyberSport.ru05:29

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
60