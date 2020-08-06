Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

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