Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Новости на «России 24». Владимир Путин провел рабочую встречу с Виталием Мутко

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Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

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Общество

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Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
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В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
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Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны.
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Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия

Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
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Чакыр назначен на матч «Барселона» — «Наполи» в Лиге чемпионов

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На Кубани зафиксировали 125 новых случаев коронавируса за сутки

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Генеральный директор АО «Дом.рф» с 28 января 2020 года. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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