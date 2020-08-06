Экономика
ИнтерфаксМутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Происшествия
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Новый Век вчера в 03:45
Футбол
Игнашевич сравнил футбол с бизнесом
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич сравнил футбол с бизнесом, передает пресс-служба команды.
Газета.Ru 06:25
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 12:10
Экономика
«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов
Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников.
ТАСС 02:30
Политика
Захарова заявила о недоказанности вины задержанных в Беларуси россиян
Вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Комсомольская правда 05:56
Кино
Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»
Piter.tv вчера в 02:11
Авто
Volkswagen обнародовал изображения нового кемпера на базе Caddy
Берлин, 6 августа 2020, 13:33 — REGNUM Появилось первое официальное фото нового кемпера Volkswagen, созданного на платформе Caddy пятого поколения.
REGNUM 06:33
Авто
Создатель McLaren F1 показал новый суперкар GMA T.50
Господин Марри, самым известным проектом которого является модель McLaren F1 (выпускался в 1990-е годы и до появления Bugatti Veyron был самой быстрой дорожной машиной в мире), назвал новый автомобиль преемником британского суперкара.
Коммерсантъ вчера в 07:58
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском вчера в 02:54
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Общество
Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа
Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ 06:57
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Экономика
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com вчера в 05:10
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
Политика
Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны.
Tochka Zрения 07:25
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
Футбол
Чакыр назначен на матч «Барселона» — «Наполи» в Лиге чемпионов
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси».
Матч ТВ 07:22
Происшествия
На Кубани зафиксировали 125 новых случаев коронавируса за сутки
На 6 августа на Кубани у 8946 человек подтвержден коронавирус, включая 673 детей.
Kursk.com 04:15
Происшествия
В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой
Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.
REGNUM 00:40
Шоу-бизнес
Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой
Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой.
РИА Новости вчера в 15:30
Политика
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Общество
В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками
Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.
REGNUM 03:22
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия вчера в 14:35