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Интерфакс
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.В источнике
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РБК

Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования

РБК07:35
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правда07:33
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфакс07:02
ТАСС

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

ТАСС06:44
Вести.Ru

Мутко рассказал, на сколько опустится ставка по ипотеке

Вести.Ru07:33
РИА Новости

«Дом.РФ» работает над инфраструктурными облигациями

РИА Новости07:15
RT на русском

В России в 2020 году выдадут до 1,3 млн ипотечных кредитов

RT на русском06:54

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
РИА Новости04:31
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15 новорожденных переболели коронавирусом в Волгоградской области

Главный внештатный специалист волгоградского облздрава по инфекционным болезням детей Ирина Текучева сообщила, сколько новорожденных переболели коронавирусом области и в какой форме.
Остров Свободы (Os34.ru)06:19

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ruвчера в 09:06
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Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»

Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM05:59
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