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Интерфакс
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.В источнике
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РБК

Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования

РБК07:35
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правда07:33
ТАСС

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

ТАСС06:44
RT на русском

В России в 2020 году выдадут до 1,3 млн ипотечных кредитов

RT на русском06:54
Вести.Ru

Мутко рассказал, на сколько опустится ставка по ипотеке

Вести.Ru07:33
РИА Новости

«Дом.РФ» работает над инфраструктурными облигациями

РИА Новости07:15
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфакс07:02

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости05:16
5

«Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах США

«В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя», - сообщили в «Яндексе».
Rambler News Service07:56
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Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ruвчера в 09:06
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Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости03:08
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Финляндия снова ограничит туристические поездки

Правительство Финляндии возвращает ограничения на передвижение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой с 10 августа ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, говорится в сообщении кабмина.
РИА Новости07:37