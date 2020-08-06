«Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах США

«В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя», - сообщили в «Яндексе».