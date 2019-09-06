Финансы

ТК ЗвездаТК ЗвездаМутко спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 9%

Вице-премьер считает, что к концу 2019 года банки понизят ставки по ипотеке до 9%, а к 2020, как предполагает Мутко, они опустятся до 8%. Банк России в пятницу, 6 сентября, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7%, что является минимумом за последние пять лет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мутко считает, что рынок ипотеки отреагирует на снижение ключевой ставки в октябре-ноябре

ТАССвчера в 08:52

Мутко рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на ипотеку

РИА Новостивчера в 08:59

Мутко спрогнозировал снижение ипотечных ставок до 9% к концу 2019 года

Интерфаксвчера в 09:45

Мутко рассказал, когда снижение ключевой ставки скажется на ипотеке

Российская газетавчера в 10:59

Мутко спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 9%

ТК Звездавчера в 15:22

Мутко доволен новым снижением ключевой ставки

Gazeta.SPbвчера в 09:35

Снижение ключевой ставки вновь простимулирует рынок ипотеки

Строительная Газетавчера в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Известия вчера в 12:54
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Порье

Спортсмен уложился в вес и показал 155 фунтов, что в переводе на килограммы составляет 70,3. Таким образом, боец четко попал в рамки легкой весовой категории, и теперь он допущен к бою с Дастином Порье.
LiveSport.ru вчера в 02:16
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Космос

Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю

Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Вести.Ru вчера в 19:01
Футбол

Мамаев и Кокорин освобождены по УДО

Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Политика

Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве

Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Киберспорт

Digital Foundry про Gears 5: одна из самых технически впечатляющих игр в индустрии

Джон Линнеман из Digital Foundry провёл масштабный технический анализ Gears 5 на Xbox One S и Xbox One X, рассказав о множестве интересных находок.
Игромания.ру вчера в 16:17
Футбол

Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.
Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Политика

Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Футбол

Германия проиграла Нидерландам в матче квалификации Евро-2020

Сборная Германии встретилась с Нидерландами в матче квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости вчера в 05:05
Футбол

Влашич помог Хорватии разгромить Словакию

Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт вчера в 17:00
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

РИА Новости вчера в 09:26
Экономика

Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Общество

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс вчера в 04:40
Авто

Концерн FCA расскажет о своей работе

SpeedMe вчера в 08:44
Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Политика

Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия вчера в 10:46
Баскетбол

Россия не наиграла на чудо. Нужно ли ругать эту сборную?

Четвертьфинал для нынешней сборной России был бы уже действительно сказкой — на нее мы все-таки в Ухани и Фошани не наиграли.
Спорт-Экспресс вчера в 11:45
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия

Для активиста Котова запросили 4,5 года колонии

Для активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях на митингах, прокурор запросил 4,5 года колонии.
Московский Комсомолец 04 сентября в 12:55
Культура

Сегодня северодвинская и новодвинская молодёжь на целый день окажется в Средневековье

Фестиваль организован в рамках муниципальной программы «Молодёжь Северодвинска».
Московский Комсомолец 01:19
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Гаджеты

Китайский регулятор показал новую мощную версию смартфона Xiaomi Mi 9

Китайское коммуникационное агентство TENAA опубликовало документацию на новую версию смартфона Xiaomi Mi 9. Модель может похвастаться не только поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.
iXBT.com вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье

Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ вчера в 22:17
Гаджеты

Redmi K20 Pro проверен на прочность

ГЛАС.RU вчера в 12:03
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия

Пострадавших от урагана «Дориан» разместят на круизных лайнерах

Президент США Дональд Трамп выступил с неожиданной идеей, как помочь пострадавшим в результате удара урагана "Дориан".
Российская газета 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное