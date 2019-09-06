Финансы
ТК ЗвездаМутко спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 9%
Вице-премьер считает, что к концу 2019 года банки понизят ставки по ипотеке до 9%, а к 2020-му, как предполагает Мутко, они опустятся до 8%. Банк России в пятницу, 6 сентября, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7%, что является минимумом за последние пять лет.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
RT на русском 05:15
Политика
Самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе
Самолёт с заключенными украинцами в РФ приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Слово и Дело 06:32
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который состоял в браке с обладательницей титула «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной, считает, что совершил ошибку в личной жизни.
RuNews24.ru 07:41
Единоборства
Хабиб сразится с Порье за чемпионский титул UFC
В рамках турнира UFC 242 состоится бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедов и Дастином Порье.
Нева Спорт вчера в 22:31
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Культура
Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину
Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
ТАСС 03:05
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Авто
В Китае стартовали продажи роскошного Changan CS75 Plus
На китайском авторынке начались продажи кроссовера Changan CS75 Plus с красивым внешним видом и роскошным салоном.
Discover24 03:46
Театры
Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Великолукского драматического театра со 100-летним юбилеем.
Невские Новости 07:09
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Футбол
Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию
Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
Профиль 02:29
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Футбол
Суд выпустил на свободу Мамаева и Кокорина
Кокорин и Мамаев находились в колонии общего режима. где В колонии им разрешали заниматься спортом, играть в футбол и даже дали положительную характеристику, которая повлияла на УДО.
ИА 1-Line вчера в 04:41
Политика
Москалькова поздравила Вышинского с возвращением домой
"Особенно хотела сказать слова и радости, и поддержки семьям 70 граждан и особенно Кириллу Вышинскому, который сегодня возвращается домой, который так много сделал для того, чтобы поднять право на свободу слова на пьедестал и отстаивать его до последнего", - сказала Москалькова РИА Новости.
РИА Новости 07:57
Политика
Зеленский помиловал 12 осужденных на Украине россиян
Один из россиян, находящийся в списке на обмен, до сих пор не доставлен в пункт и не помилован, уточнил Рыбин.
ЗакC.Ру вчера в 13:22
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Общество
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Италии
Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал победителем первой гонки седьмого этапа серии "Формула-3", который проходит в Италии.
ТАСС 07:07
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой
Аргументы и Факты вчера в 21:39
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Киберспорт
Blizzard, похоже, готовит Сильване ведущую роль на BlizzCon 2019
Компания Blizzard опубликовала ключевой арт грядущего события BlizzCon 2019.
Игромания.ру вчера в 15:55
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Происшествия
Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Общество
Более 30 тыс. человек остались без электричества на Кубани
Около 30,7 тыс. человек остались без электричества в Белореченске Краснодарского края.
Коммерсантъ 06:20
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48