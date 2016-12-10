Общество

Российская газетаРоссийская газетаМутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ". Это следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.
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Мутко в ДОМ.РФ будет курировать ипотеку, развитие городской среды и проблему дольщиков

ТАСС13:26

Мутко возглавил «Дом.РФ»

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СМИ сообщили о назначении Мутко гендиректором ДОМ.РФ

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Коммерсантъ11:05

Виталий Мутко возглавил «ДОМ.РФ»

Интерфакс11:48
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