Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ". Это следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

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