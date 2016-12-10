Общество
Российская газетаМутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ". Это следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.
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Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Гаджеты
Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах
Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Общество
Ургант извинился перед верующими за шутку об Иисусе и Кейдже
Телеведущий Иван Ургант в эфире выходящей на Первом канале передачи "Вечерний Ургант" извинился перед верующими за шутку об Иисусе.
Происшествия
Пожар на ТЭЦ-26 в Москве ликвидирован
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Футбол
Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»
По информации турецких СМИ, полузащитник "Зенита" Роберт Мак перейдет в турецкий "Коньяспор".
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом из Буркина-Фасо
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Футбол
«Интер» объявил о переходе Эриксена
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного Mortal Kombat
В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной «Смертельной битвы» («Mortal Kombat»).
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что доклад комитета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин вместе отметили день рождения дочери
Пелагея устроила веселый праздник для дочери, пригласив и Ивана Телегина.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Шоу-бизнес
Бузова и Манукян готовятся к свадьбе
Ольга Бузова и Давид Манукян, вернувшись из совместных новогодних путешествий, готовятся к предстоящей свадьбе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Происшествия
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Общество
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.