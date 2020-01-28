Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель. Ранее об этом написали ряд Telegram-каналов.

Политика МИД вызвал японского дипломата из-за выставки в Токио Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД из-за выставки в Токио, где демонстрируются материалы, «якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний» на южные Курилы, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Происшествия В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.

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Политика В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.

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