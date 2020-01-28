Общество
РИА НовостиМутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель. Ранее об этом написали ряд Telegram-каналов.
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Политика
МИД вызвал японского дипломата из-за выставки в Токио
Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД из-за выставки в Токио, где демонстрируются материалы, «якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний» на южные Курилы, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Происшествия
В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку
Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
Футбол
Источник: Матвиенко близок к переходу в «Арсенал». Клубы согласовали условия сделки
Нюансы возможного январского трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал» уже улажены, сообщает сайт Komanda №1. Теперь решающее слово за лондонским клубом, который все никак не может решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа из «Фламенго» Пабло Мари.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ
Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
Армия и оружие
Точный удар ВКС уничтожил огромную колонну террористов направлявшихся на подкрепление в Идлиб
Общество
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
Здоровье
Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза
Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Политика
Путин встретится с Нетаньяху 30 января
Происшествия
Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air
Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Здоровье
ЭИСИ назвал пятерку лучших региональных практик за неделю
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента клуба Геркуса
«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Единоборства
Александр Емельяненко вышел на свободу
Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Политика
Великобритания разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) предоставил китайской компании Huawei возможность ограниченно участвовать в создании британской сети 5G.
Энергетика
Киев изменил формулу цены на газ для населения
16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Космос
NASA готовится к снаряжению первого коммерческого модуля на МКС
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).