Общество

РИА НовостиРИА НовостиМутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель. Ранее об этом написали ряд Telegram-каналов.
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Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

РИА Новости11:18

Виталий Мутко возглавил «Дом.РФ»

Коммерсантъ11:05

Виталий Мутко назначен гендиректором ДОМ.РФ

ТАСС11:20

Мутко возглавил «Дом.РФ»

РБК11:18

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Lenta.ru11:20

Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.рф»

Московский Комсомолец11:21

Виталий Мутко возглавил госкорпорацию «Дом.рф» — СМИ

REGNUM11:23
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Политика

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Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД из-за выставки в Токио, где демонстрируются материалы, «якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний» на южные Курилы, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Источник: Матвиенко близок к переходу в «Арсенал». Клубы согласовали условия сделки

Нюансы возможного январского трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал» уже улажены, сообщает сайт Komanda №1. Теперь решающее слово за лондонским клубом, который все никак не может решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа из «Фламенго» Пабло Мари.
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Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском 26 января в 23:41
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Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
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Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
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Здоровье

Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза

Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
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Путин встретится с Нетаньяху 30 января

Российская газета 09:48
Происшествия

Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air

Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Газета.Ru 10:54
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Здоровье

ЭИСИ назвал пятерку лучших региональных практик за неделю

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.
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Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
REGNUM 07:42
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«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.
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В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
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Политика

Альбом «Путин. 20 лет» пополнился новыми материалами

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Александр Емельяненко вышел на свободу

Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».
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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
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Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

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Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
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Великобритания разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) предоставил китайской компании Huawei возможность ограниченно участвовать в создании британской сети 5G.
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Киев изменил формулу цены на газ для населения

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В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
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Космос

NASA готовится к снаряжению первого коммерческого модуля на МКС

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Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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