Футбол

Газета.RuГазета.RuМутко высказался о легионерах в России

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в российском спорте, передает ТАСС. Министерство спорта России выпустило указ, согласно которому игроки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не являются легионерами.
Читать в источнике
Комментировать
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Политика

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
RT на русском 13:35
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Происшествия

Четверо сотрудников Росгвардии уволены после инцидента в тульском кафе

Напомним, кадры дебоша в одном из тульских кафе попали в сеть.
Тульские СМИ 05:43
Путешествия

Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году

Как пишет «ПолитЭксперт», самыми безопасными для путешествий являются такие страны, как Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Гренландия.
Русская Планета 06:46
Единоборства

Иранский Халк дебютирует в кулачных боях

Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
FightTime.ru 03:12
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

В Гонконге участники митинга покинули политехнический университет

Всего за участие в митингах против закона об экстрадиции полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из них 11 лет.
МИР 24 15:02
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета 10:41
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском 15:02
Общество

Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой

Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.
Lenta.ru 12:29
Музыка

Представители России выступят третьими в финале «Детского Евровидения»

Культуромания 15:41
Здоровье

В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака

Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Сиб.фм вчера в 02:31
Экономика

Для бюджетников предложили определить зарплатный минимум

Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, речь идет о прожиточном минимуме, который установлен в регионе, где трудится работник бюджетной сферы.
Российская газета 16 ноября в 01:35
Общество

В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
РБК вчера в 20:11
Происшествия

Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

Газета.Ru 10:21
Здоровье

В Китае подтвердили третий случай заболевания легочной чумой

Власти китайского автономного района Внутренняя Монголия подтвердили еще один случай заболевания человеком легочной чумой.
РИА Новости вчера в 04:49
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today 09:38
Шоу-бизнес

В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа

Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Paparazzi.ru 03:11
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Интерфакс 12:57
Политика

Глава МИД Германии отменил визит в Донбасс из-за ухудшения погоды

Глава МИД Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку в Донбасс из-за плохих погодных условий.
ИА Новороссия 15:16
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Новые автомобили 08:29
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM 14:23
Финансы

Китай пытается избавиться от долларовой зависимости

По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
ИА "Реалист" 01:12
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник 06:18
Происшествия

В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
RT на русском 14:58
Футбол

Коноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
Евро-футбол.ру 05:00
Экономика

Правительство выбрало операторов перевода госорганов в «облако»

Как указано в документе, «Ростелеком» назначается единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью закупок, связанных с переводом в «облако» информационных систем и ресурсов Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива и Фонда социального страхования.
РБК 13:00
Общество

В Тбилиси при разгоне митинга задержали 37 человек

REGNUM 15:30
Экономика

Кудрин назвал выгодное место для вложения средств ФНБ

Кудрин уверен, что без этих свойств вложение средств ФНБ в инвестпроекты нецелесообразно.
News.ru 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное