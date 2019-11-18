Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в российском спорте, передает ТАСС. Министерство спорта России выпустило указ, согласно которому игроки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не являются легионерами.

Мутко высказался о легионерах в России

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