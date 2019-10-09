Общество

РИА НовостиРИА НовостиМутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла

Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Популярный в России вид застройки предложили запретить

Lenta.ru09:10

Точечную застройку в России захотели запретить

Московский Комсомолец07:59

Во фракциях ГД поддержали инициативу о выработке нового стандарта застройки городов

Государственная Дума РФ08:28

Мутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла

РИА Новости09:21

Мутко не увидел смысла в запрете точечной застройки

Интерфакс10:14

В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку

РБК09:00

Володин предложил до конца года разработать проект о запрете точечной застройки

Парламентская газета07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие

Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Российская газета 16:00
Происшествия

Водитель напал на гражданского инженера ГИБДД в Петербурге

В среду днем, 9 октября, гражданский специалист-инженер ГИБДД Иван Блажевский во время работы на Лахтинском проспекте подвергся нападению со стороны водителя, сообщает канал «78».
Московский Комсомолец 13:46
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Ugpressa.ru 11:06
Политика

Абхазия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией

Абхазия снимет введенные ранее временные ограничения на пересечение границы с Грузией.
Аргументы и Факты 14:41
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Политика

В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ

В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
REGNUM 15:37
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Гаджеты

Создатель Android представил смартфон нового типа

UfacityNews.ru 15:01
Авто

Mazda показала обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4

Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 07 октября в 22:57
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Игры

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Политика

Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах

Президент РФ высоко оценил работу ведомства, заявив, что со всеми спорными делами комиссия разбиралась профессионально и объективно.
Политика Сегодня 14:17
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Происшествия

Автобус врезался в газопровод в Москве

Газета.Ru 13:58
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Происшествия

Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Происшествия

В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Происшествия

В Саратове пропала девятилетняя девочка

Коммерсантъ Саратов 11:12
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Киберспорт

Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard

Blizzard -- не единственная компания, которая пострадала от конфликта Китая и Гонконга.
Коммерсантъ FM 15:25
Футбол

Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе

Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Футбол

Неймар заявил, что счастлив в ПСЖ

RT на русском 15:54
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости 08:25
Гаджеты

Китай предостерег Apple от помощи мятежникам Гонконга

Компания Apple помогает мятежникам Гонгконга, и очень скоро у нее возникнут проблемы с властями Китая.
Пятый канал 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное