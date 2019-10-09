Общество
РИА НовостиМутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла
Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Парламентская газета07:59
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В среду днем, 9 октября, гражданский специалист-инженер ГИБДД Иван Блажевский во время работы на Лахтинском проспекте подвергся нападению со стороны водителя, сообщает канал «78».
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Ugpressa.ru 11:06
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Абхазия снимет введенные ранее временные ограничения на пересечение границы с Грузией.
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В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
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Создатель Android представил смартфон нового типа
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В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
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Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах
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NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
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Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
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Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
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Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
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Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
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Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
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На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
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