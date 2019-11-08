Общество
Будущее России. Национальные проектыМутко: застройщики 1,7 тыс. домов в России признаны банкротами
По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сегодня в России насчитывается 3238 проблемных домов общей площадью 16,9 млн кв. м. Долгострои есть в 75 регионах из 85.Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.
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Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском вчера в 15:10
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
RT на русском 00:42
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Вышел трейлер «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform 07 ноября в 14:32
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Гаджеты
Огромные аккумуляторы линейки Samsung Galaxy S11 подтверждены
Предположительно, речь идет об аккумуляторе емкостью 4300 мА•ч для смартфона Samsung Galaxy S11.
iXBT.com вчера в 05:48
Транспорт
Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым
Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Политика
Иран не намерен нагнетать напряженность вокруг СВПД, заявил Рябков
Иран не настроен предпринимать шаги для нагнетания напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
РИА Новости 03:52
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Политика
Более 96% жителей ЛНР и ДНР считают Киев ответственным за конфликт
Более 96% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают ответственными за конфликт в Донбассе украинские власти, которые пришли после событий на Майдане, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.
РИА Новости 05:02
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Политика
Премьер Украины назвал Зеленского свободным от влияния олигархов
Олигархи ещё никогда не имели так мало влияния на власть в стране, как сейчас, убеждён председатель правительства Алексей Гончарук.
News.ru 03:52
Общество
Нарколог назвал главными проблемами миллениалов наркотики и компьютеры
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что поколение миллениалов проводит очень много времени за компьютером.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:36
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Действующая чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова выиграла четвертый этап Гран-при сезона-2019/20 — Shiseido Cup of China.
Sport24.ru 05:23
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
РИА Новости 07 ноября в 12:35
Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 07 ноября в 11:01
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в купальнике на отдыхе в ОАЭ
Позднее звезда разместила еще несколько фотографий, но уже в красном купальнике.
Discover24 вчера в 04:04
Общество
Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова
Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова РИА Новости Германия празднует тридцатилетие падения Берлинской стены.
РИА Новости 00:00
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21