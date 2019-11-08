Общество

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыМутко: застройщики 1,7 тыс. домов в России признаны банкротами

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сегодня в России насчитывается 3238 проблемных домов общей площадью 16,9 млн кв. м. Долгострои есть в 75 регионах из 85.Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.
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Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

ТАСС07:30

Более 1,5 тысячи домов в России могут не достроить

Вести.Ru05:40

Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России

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РИА Новости04:02

Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Московский Комсомолец03:24

Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

РБК02:58

Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

Lenta.ru04:40
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Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Газета.Ru 11:21
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Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
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Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
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Lenta.ru 11:46
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Известия 10:28
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В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
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Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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