Общество
Будущее России. Национальные проектыМутко: застройщики 1,7 тыс. домов в России признаны банкротами
По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сегодня в России насчитывается 3238 проблемных домов общей площадью 16,9 млн кв. м. Долгострои есть в 75 регионах из 85.Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.
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Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
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В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
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Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти
Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.
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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
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Армия и оружие
Киев обвинил ДНР и ЛНР в срыве договоренностей о разведении войск
Штаб силовой операции в Донбассе обвинил ДНР и ЛНР в срыве договоренностей о разведении войск 8 ноября, отставив без комментариев дату 9 ноября, озвученную спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр штаба.
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Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
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Игоря Верника госпитализировали
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В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России
Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
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Венсан Кассель по-русски признался молодой жене в любви
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В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
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По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Футбол
Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»
Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Sport24.ru 11:48
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
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Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене
Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
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Игры
На фоне обвала рейтинга «Death Stranding» рекламирует реальные бренды
Еще задолго до выхода «Death Stranding» было известно, что в игре будет большое количество рекламы реально существующих брендов.
Ридус 15:31
Шоу-бизнес
Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность
Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
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Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Футбол
Эррера: «Порой в „Манчестер Юнайтед“ футбол не был на первом месте»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед», обозначил разницу между клубами.
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Как употребление кофе влияет на риск появления рака
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Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
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Политика
Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2
Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
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Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром
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МР7.ру вчера в 23:32
Наука
Ученые объяснили женщинам, зачем им клиторы
Комсомольская правда вчера в 09:00
Армия и оружие
Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам
Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 14:51