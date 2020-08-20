Экономика
Газета.RuМутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку
Генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что около 40% граждан России никогда не смогут взять ипотеку вне зависимости от уровня процентной ставки, сообщает "Интерфакс".
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Общество
Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек
Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
REGNUM 09:58
Шоу-бизнес
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости».
Известия 06:25
Экономика
Число новых заявок на пособие по безработице в США превысило 1 млн
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось до 14,844 млн с пересмотренных 15,48 млн неделей ранее.
Финмаркет 09:23
Общество
Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением
Штаб Алексея Навального, госпитализированного в Омске, обратился к Кремлю с просьбой содействия в переводе политике в токсикологический центр в Европе, сообщила лечащий врачоппозиционера, лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
Коммерсантъ 10:20
Политика
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.
RT на русском 07:11
Экономика
Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%
Доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%. Самый высокий показатель наблюдался в апреле -- 46%.
Коммерсантъ 08:55
Экономика
Россия собралась рекордно взять в долг
Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты.
Lenta.ru 08:41
Происшествия
СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева
Российская газета 02:38
Общество
Смертность в Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд
На фоне высокой смертности и снижения иммиграции до самого низкого уровня за последние 15 лет, отмечает SCB, прирост населения в стране в первом полугодии оказался самым низким с 2005 года.
Коммерсантъ 08:07
Политика
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину.
Вести.Ru 03:18
Футбол
«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов
Встреча «Баварии» и «Лиона» на поле завершилась полным разгромом французов (3:0). Об этом сообщает ТАСС.
CT news 03:27
Политика
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
Варшава, 20 августа 2020, 13:53 — REGNUM Отставка министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича принята премьер-министром страны Матеушем Моравецким.
REGNUM 06:53
Здоровье
Омская область получила 500 тысяч доз вакцины от гриппа
В Омскую область уже поступило более 500 тысяч доз вакцины против гриппа.
Пишет Омск 04:00
Здоровье
В Хакасии с 24 августа разрешат проведение спортивных соревнований
Запрет на соревнования негативно отражался на физической форме спортсменов и формировании сборных республики, отметил первый заместитель министра спорта Хакасии Виталий Мордакин.
Хакасия 03:49
Игры
Новые фишки геймпада PlayStation 5: вы почувствуете блок курка, если в игре заела пушка
Sony показала первую ТВ-рекламу PlayStation 5 – в ней компания показала особенности новой консоли.
Cyber.sports.ru 10:21
Политика
Грызлов: постановление Рады о выборах противоречит Минским соглашениям
Москва, 19 августа 2020, 20:45 — REGNUM Постановление Верховной рады Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям.
REGNUM вчера в 13:45
Политика
Путин заявил, что Россия преодолеет сложности из-за санкций по Крыму
Ново-Огарево, Московская область, 20 августа 2020, 15:37 — REGNUM Санкции в отношении российского полуострова Крым создают сложности, которые обязательно будут преодолены.
REGNUM 08:37
Происшествия
Передачу стаканчика Навальному зафиксировали камеры аэропорта в Томске
Политическая Экспертиза 09:31
Игры
505 Games нашла объяснение, почему бесплатное обновление Control для PS5 и Xbox Series X получат не все
Совсем ни с чем владельцев базовой игры для PS4 и Xbox One компания тоже не оставит: Control будет доступна на PS5 и Xbox Series X в рамках программы обратной совместимости даже тем, у кого нет Ultimate Edition.
3DNews 09:06
Автоспорт
Хельмут Марко заявил о недовольстве Red Bull результатами Квята
Руководство австрийской команды "Формулы-1" Red Bull выражает недовольство результатами россиянина Даниила Квята, выступающего за Alpha Tauri.
Вести.Ru 08:10
Общество
Правозащитники заявили о практике «карантинных» наказаний активистов
Ограничения, введенные из-за коронавируса, часто становятся «поводом для задержаний и преследования гражданских и политических активистов, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме властей», при этом активистов штрафуют по «карантинным» статьям на более существенные суммы, нежели обычных людей.
РБК 01:00
Космос
В центре остатков звезды заподозрили двойную систему
Астрономы при помощи наземных и космических телескопов смогли найти свидетельства того, что в центре планетарной туманности Abell 30 находится не одиночный белый карлик, а двойная система.
N+1 вчера в 09:26
Политика
Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»
Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал страны вчера в 10:45
Общество
Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты
Саратов, 20 августа 2020, 10:15 — REGNUM За классное руководство педагогам Саратовской области выплатят более 373 млн рублей.
REGNUM 03:15
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче ЧР по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче чемпионата России по футболу одолел ЦСКА со счетом 2:1. Счет открыл Сердар Азмун на 19-минуте.
Московский Комсомолец вчера в 15:08
Авто
АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada
Компания АвтоВАЗ обратилась к россиянам с предложением придумать имя для новой модели LADA.
Picsnews.net 09:07