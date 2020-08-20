Генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что около 40% граждан России никогда не смогут взять ипотеку вне зависимости от уровня процентной ставки, сообщает "Интерфакс".

Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

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