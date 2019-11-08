Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Застройщики около 1,7 тысячи домов, находящихся в стадии строительства, являются банкротами, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул, что это только те застройщики, которые официально признаны банкротами. Кроме того, есть немало застройщиков, которые приблизились к банкротству.
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Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

ТАСС08 ноября в 07:30

Более 1,5 тысячи домов в России могут не достроить

Вести.Ru08 ноября в 05:40

Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

РБК08 ноября в 02:58

Мутко заявил о банкротстве застройщиков 1,7 тысячи строящихся домов

News.ru08 ноября в 04:33

Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Московский Комсомолец08 ноября в 03:24

Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

Lenta.ru08 ноября в 04:40

Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России

Интерфакс08 ноября в 02:52
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
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В США отказались вечно оказывать военную помощь Украине

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Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых президентских выборов из-за массовых протестов в стране и публикации Организации американских государств (ОАГ) предварительного доклада о проверке подсчета голосов.
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Вперед в будущее: Путин призвал развивать искусственный интеллект

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Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным

Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
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Локомотив — Краснодар 1:1

Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
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На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.
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Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
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Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

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Состоялся релиз Death Stranding

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Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram

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Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
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В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.
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По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
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Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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