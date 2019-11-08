Экономика
Московский КомсомолецМутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России
Застройщики около 1,7 тысячи домов, находящихся в стадии строительства, являются банкротами, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул, что это только те застройщики, которые официально признаны банкротами. Кроме того, есть немало застройщиков, которые приблизились к банкротству.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России
Московский Комсомолец08 ноября в 03:24
Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России
Интерфакс08 ноября в 02:52
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Хоккей
Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
Сборная России заняла третье место на завершившемся в воскресенье Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура.
РБК 13:32
Политика
В США отказались вечно оказывать военную помощь Украине
Соединенные Штаты не готовы вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется, что Киев наладит отношения с Москвой.
REGNUM 12:40
Политика
Президент Боливии объявил новые выборы
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых президентских выборов из-за массовых протестов в стране и публикации Организации американских государств (ОАГ) предварительного доклада о проверке подсчета голосов.
Известия 07:33
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Единоборства
В Москве пройдет UFC Fight Night 163
В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Нева Спорт 08 ноября в 23:30
Гаджеты
ASRock представила новые видеокарты Radeon RX 5700 Phantom Gaming
Компания ASRock официально представила свои новые видеокарты Radeon RX 5700, вошедшие в серию Phantom Gaming.
Дни24 вчера в 04:23
Политика
Вперед в будущее: Путин призвал развивать искусственный интеллект
Кульминацией конференции стало пленарное заседание, на котором обсуждался вопрос развития искусственного интеллекта и его практического применения.
Известия 08:45
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Курской области возросло до 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Курской области, сообщили в ГИБДД России.
РИА Новости 12:27
Происшествия
Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным
Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Происшествия
СМИ: на Украине застрелили адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова
Адвокат Святослав Пархоменко, защитник одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося, застрелен в лесу в Житомирской области Украины, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 13:34
Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ 13:20
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское-Богдановка" в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 13:30
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.
Газета.Ru 11:45
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM вчера в 13:20
Игры
Состоялся релиз Death Stranding
Матч ТВ 08 ноября в 01:09
Гаджеты
Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram
Актуальные Новости 06:43
Шоу-бизнес
Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее
Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.
Gazeta.SPb 12:28
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Происшествия
Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета
В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.
Lenta.ru 06:10
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 02:21
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Общество
Власти Кипра могут увеличить список лишенных «золотых» паспортов
Список из 26 владельцев «золотых» паспортов, которых власти Кипра лишают гражданства, может быть продлён.
REGNUM 07 ноября в 18:13