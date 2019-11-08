Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Застройщики около 1,7 тысячи домов, находящихся в стадии строительства, являются банкротами, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул, что это только те застройщики, которые официально признаны банкротами. Кроме того, есть немало застройщиков, которые приблизились к банкротству.
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Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

ТАСС07:30

Более 1,5 тысячи домов в России могут не достроить

Вести.Ru05:40

Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

Lenta.ru04:40

Мутко призвал регионы активнее работать с обманутыми дольщиками

РИА Новости04:02

Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Московский Комсомолец03:24

Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

РБК02:58

Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России

Интерфакс02:52
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Происшествия

Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье

Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Общество

В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
RT на русском 09:11
Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Политика

Украина отказалась выполнить главное условие России по газу

Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие

Опубликованы кадры минометного обстрела Коминтерново в Донбассе

Контролируемый украинским БПЛА минометный обстрел населенного пункта Коминтерново в Донбассе, который произвели ВСУ в четверг, 7 ноября, попал на видео.
ТК Звезда 08:31
Общество

МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.
RT на русском 07:20
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС вчера в 06:36
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Экономика

Стоимость моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей

Стоимость строительства моста через Калининградский залив возросла до 44 миллиардов рублей.
Калининград.Ru 04:20
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Армия и оружие

В России завершается ввод в строй новейшей системы ПВО С-500

Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 завершаются в срок, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
RT на русском 08:20
Происшествия

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы

РБК 08:31
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Технологии

В России появился суперкомпьютер для моделирования испытаний оружия

Дни24 08:53
Футбол

Семак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас

News.ru 05:18
Происшествия

Детсад в Нарьян-Маре решили переименовать после убийства ребенка

Департамент образования, культуры и спорта НАО решил переименовать детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где 31 октября пьяный мужчина убил ребенка.
Российская газета 06:25
Политика

Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

РИА Новости 04:08
Экономика

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ 06 ноября в 22:26
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Армия и оружие

Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
ТАСС 07:06
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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