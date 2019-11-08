Застройщики около 1,7 тысячи домов, находящихся в стадии строительства, являются банкротами, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул, что это только те застройщики, которые официально признаны банкротами. Кроме того, есть немало застройщиков, которые приблизились к банкротству.

Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Авто Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.

Общество Институт русского языка назвал «пожар» словом года «Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Армия и оружие Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.

Политика Госдеп: Луценко обещал отомстить экс-послу США в Киеве Заместитель помощника государственного секретаря Соединённых Штатов Джордж Кент во время слушаний перед Конгрессом заявил, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко клялся отомстить бывшему послу США в Киеве Мэри Йованович.

Игры Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5 Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Шоу-бизнес Заворотнюк опубликовала фото с мужем В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Политика Бабченко назвал русских рабами и сравнил с украинцами Русские и украинцы отличаются своим менталитетом: у первых менталитет покорности, у вторых — буйства.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Украинские силовики подтвердили готовность к отводу сил у Петровского Украинские силовики подтвердили готовность начать разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе.

Общество Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура Юрий Смитюк / wikipedia В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти его друга - козла Тимура, сообщает РИА Новости.

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Общество Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Общество Глава МВД Кипра прокомментировал историю с «золотыми паспортами» Как писал News.ru, ранее власти Кипра решили лишить гражданства девять россиян, а также 17 камбоджийцев, иранцев, китайцев и малайзийцев, получивших «золотые паспорта».