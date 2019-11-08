Общество
Московский КомсомолецМутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России
Застройщики около 1,7 тысячи домов, находящихся в стадии строительства, являются банкротами, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул, что это только те застройщики, которые официально признаны банкротами. Кроме того, есть немало застройщиков, которые приблизились к банкротству.
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Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Авто
Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили вчера в 21:45
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» словом года
«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.
РБК 13:16
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
ТАСС 07:06
Политика
Госдеп: Луценко обещал отомстить экс-послу США в Киеве
Заместитель помощника государственного секретаря Соединённых Штатов Джордж Кент во время слушаний перед Конгрессом заявил, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко клялся отомстить бывшему послу США в Киеве Мэри Йованович.
News.ru 10:11
Игры
Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5
Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество
Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни
RT на русском 12:41
Футбол
Кирилл Новиков стал главным тренером ФК «Динамо»
Вести.Ru 12:18
Политика
Бабченко назвал русских рабами и сравнил с украинцами
Русские и украинцы отличаются своим менталитетом: у первых менталитет покорности, у вторых — буйства.
Lenta.ru 10:09
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Общество
Российский олигарх Потанин выиграл в Лондоне суд у своей бывшей жены
Millionaire.ru 13:33
Армия и оружие
Украинские силовики подтвердили готовность к отводу сил у Петровского
Украинские силовики подтвердили готовность начать разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе.
Вечерняя Москва 09:04
Общество
Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
Юрий Смитюк / wikipedia В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти его друга - козла Тимура, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 10:29
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Общество
Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo
Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.
Lenta.ru 14:05
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Общество
Глава МВД Кипра прокомментировал историю с «золотыми паспортами»
Как писал News.ru, ранее власти Кипра решили лишить гражданства девять россиян, а также 17 камбоджийцев, иранцев, китайцев и малайзийцев, получивших «золотые паспорта».
News.ru 06 ноября в 10:23
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19