Общество
Московский КомсомолецМутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России
Застройщики около 1,7 тысячи домов, находящихся в стадии строительства, являются банкротами, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул, что это только те застройщики, которые официально признаны банкротами. Кроме того, есть немало застройщиков, которые приблизились к банкротству.
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Шоу-бизнес
Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
БИЗНЕС Online вчера в 02:15
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Известия 00:22
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
RT на русском 00:42
Политика
Помпео обсудил с Меркель противодействие глобальным вызовам
ТАСС вчера в 19:43
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин.
Автостат 07 ноября в 05:33
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Игры
В Diablo IV добавят микротранзакции
3DNews вчера в 12:48
Происшествия
Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог
Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.
РБК вчера в 09:05
Наука
Электромобили грозят планете новым экологическим кризисом
Утилизация литий-ионных батарей не поспевает за темпами производства электромобилей, и большое количество отработавших ресурс аккумуляторов скапливается на свалках, нанося вред окружающей среде.
Экономика сегодня вчера в 18:54
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Политика
Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны
Неспособность руководства Украины решать основные задачи приведёт к распаду государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил 8 ноября бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
REGNUM вчера в 18:04
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства экс-мэра Киселевска
Следователи провели уже около 20 обысков и допросили более ста свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:01
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные
Потепление в европейской части России продлится до конца недели. В выходные в центральные регионы вернется северный антициклон.
Москва 24 07 ноября в 03:39
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Наука
В Арктике от чумы вымирают тюлени
По мнению ученых, из-за сокращения в Арктике морского льда, в северной части Тихого океана у местных морских млекопитающих появился новый смертоносный вирус.
В городе R вчера в 13:10
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что любители кофе почти на 50% уменьшают риск развития рака печени.
ToDay News Ufa вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12