Застройщики около 1,7 тысячи домов, находящихся в стадии строительства, являются банкротами, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул, что это только те застройщики, которые официально признаны банкротами. Кроме того, есть немало застройщиков, которые приблизились к банкротству.

Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

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