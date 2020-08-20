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BFM.ru
BFM.ru

Мутко заявил о недоступности ипотеки для 40% россиян

До 40 процентов россиян никогда не смогут взять ипотеку. Об этом заявил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко, пишет «Интерфакс». Теме жилищного строительства и повышения доступности жилья было посвящено рабочее совещание «Единой России».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, несмотря на снижение процентной ставки по продукту, заявил генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Интерфакс09:11
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Ведомости

Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку

Ведомости11:51
Фонтанка.Ру

Мутко признался: 40% россиян вообще никогда не смогут взять ипотеку

Фонтанка.Ру11:18
Газета.Ru

Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Газета.Ru09:14
Lenta.ru

Названа доля неспособных взять ипотеку россиян

Lenta.ru10:43
Росбалт

Мутко: 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Росбалт09:30
Российская газета

Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку

Российская газета11:09
Интерфакс

Около 40% россиян не способны взять ипотеку вне зависимости от процентной ставки - Мутко

Интерфакс08:47

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал странывчера в 10:45
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