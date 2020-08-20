Мутко заявил о недоступности ипотеки для 40% россиян
До 40 процентов россиян никогда не смогут взять ипотеку. Об этом заявил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко, пишет «Интерфакс». Теме жилищного строительства и повышения доступности жилья было посвящено рабочее совещание «Единой России».В источнике
С чего всё началось
Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку
Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, несмотря на снижение процентной ставки по продукту, заявил генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Интерфакс09:11
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