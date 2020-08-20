Мутко заявил о недоступности ипотеки для 40% россиян

Вестник Кавказа 16

До 40 процентов россиян никогда не смогут взять ипотеку. Об этом заявил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко, пишет «Интерфакс». Теме жилищного строительства и повышения доступности жилья было посвящено рабочее совещание «Единой России».