Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
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Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку.В источнике
С чего всё началось
Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку
Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, несмотря на снижение процентной ставки по продукту, заявил генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Интерфакс09:11
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