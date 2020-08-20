Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
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Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку.В источнике
С чего всё началось
Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку
Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, несмотря на снижение процентной ставки по продукту, заявил генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Интерфаксвчера в 09:11
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Около 40% россиян не способны взять ипотеку вне зависимости от процентной ставки - Мутко
Интерфаксвчера в 08:47