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Ведомости

Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку

Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку.В источнике
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РБК

Мутко назвал долю неспособных взять ипотеку даже под 0% россиян

РБК13:02
Фонтанка.Ру

Мутко признался: 40% россиян вообще никогда не смогут взять ипотеку

Фонтанка.Ру11:18
Интерфакс

Около 40% россиян не способны взять ипотеку вне зависимости от процентной ставки - Мутко

Интерфакс08:47
Lenta.ru

Названа доля неспособных взять ипотеку россиян

Lenta.ru10:43
Росбалт

Мутко: 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Росбалт09:30
Газета.Ru

Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Газета.Ru09:14
Российская газета

Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку

Российская газета11:09

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
3K

Врачи не обнаружили у Навального признаков инфаркта и инсульта

Врачи по итогам проведенных исследований не обнаружили у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта и коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
БИЗНЕС Online11:54
29

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат13:38
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
7

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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