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Ведомости

Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку

Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку.В источнике
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РБК

Мутко назвал долю неспособных взять ипотеку даже под 0% россиян

РБК13:02
Фонтанка.Ру

Мутко признался: 40% россиян вообще никогда не смогут взять ипотеку

Фонтанка.Ру11:18
Газета.Ru

Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Газета.Ru09:14
Lenta.ru

Названа доля неспособных взять ипотеку россиян

Lenta.ru10:43
Росбалт

Мутко: 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Росбалт09:30
Российская газета

Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку

Российская газета11:09
Интерфакс

Около 40% россиян не способны взять ипотеку вне зависимости от процентной ставки - Мутко

Интерфакс08:47

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Премьер Белоруссии проинформировал Мишустина о мерах по стабилизации

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране.
ТАСС12:33
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Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
РЕН ТВ10:28
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Пресс-секретарь Навального рассказала, что оппозиционер делал в Томске

Ярмыш отказалась уточнять, что именно оппозиционер делал в городах Сибири, и не стала подтверждать предположение, что оппозиционер занимался сбором материалов для своего нового антикоррупционного расследования.
ИА Красная Весна11:54

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44
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