Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
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Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку.В источнике
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