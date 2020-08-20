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Ведомости

Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку

Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, несмотря на снижение процентной ставки по продукту, заявил генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Интерфаксвчера в 09:11
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РБК

Мутко назвал долю неспособных взять ипотеку даже под 0% россиян

РБКвчера в 13:02
Ведомости

Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку

Ведомостивчера в 11:51
Интерфакс

Около 40% россиян не способны взять ипотеку вне зависимости от процентной ставки - Мутко

Интерфаксвчера в 08:47
Российская газета

Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку

Российская газетавчера в 11:09
Lenta.ru

Названа доля неспособных взять ипотеку россиян

Lenta.ruвчера в 10:43
Газета.Ru

Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Газета.Ruвчера в 09:14
Фонтанка.Ру

Мутко признался: 40% россиян вообще никогда не смогут взять ипотеку

Фонтанка.Рувчера в 11:18

В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным
РИА Новости02:14
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Жена Навального обратилась к Путину

Супруга оппозиционера Алексея Навального направила в Кремль обращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором потребовала разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию.
BFM.ru07:49
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В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

Правительство Белоруссии не намерено вводить ограничения на снятие вкладов и приостановку валютных операций, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает «Беларусь сегодня».
РБК07:44

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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СК Белоруссии предупредил, что блокирующие дорогу автомобили могут изъять

В Следственном комитете отметили, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, могут быть изъяты у владельцев и быть признаны вещественными доказательствами.
РИА Новости06:55

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

"Кандидатура Птицына на должность поддерживается", - заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая решает, рекомендовать ли кандидата на новую должность.
РИА Новости03:52
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