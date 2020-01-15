Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.

с чего всё началось

Госсовет войдет в структуру исполнительной власти, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко. Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.

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