Политика

РИА НовостиРИА НовостиМутко заявил о новом статусе Госсовета

Госсовет войдет в структуру исполнительной власти, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко. Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.
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с чего всё началось

Мутко: статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.
ТАСС09:53

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Мутко заявил о новом статусе Госсовета

РИА Новости13:24

Мутко объяснил отличие нового Госсовета от Совета Федерации

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Мутко: Госсовет войдет в структуру исполнительной власти

Коммерсантъ11:41

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РБК10:45

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Lenta.ru10:07

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Известия12:20

Мутко: статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

ТАСС09:53
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Политика

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Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
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Футбол

Кокорин забил гол за «Зенит» в товарищеском матче

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Политика

Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой

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Кино

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Инвесторы не планируют менять состав своих портфелей после новости об отставке правительства.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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