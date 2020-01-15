Политика

Газета.RuГазета.RuМутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС. По словам Мутко, Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.
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Мутко: статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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