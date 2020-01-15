Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.

с чего всё началось

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС. По словам Мутко, Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.

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