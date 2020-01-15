Политика

Газета.RuГазета.RuМутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС. По словам Мутко, Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.
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Мутко: статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.
ТАСС09:53

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Мутко сообщил об изменении статуса Госсовета

News.ru10:59

Мутко: статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

ТАСС09:53

Виталий Мутко рассказал, как изменится статус Госсовета

Петербургский дневник10:58

Мутко впервые обозначил статус Госсовета после послания Путина

РБК10:45

Мутко раскрыл детали плана Путина по изменению Конституции

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Мутко объяснил отличие нового Госсовета от Совета Федерации

Взгляд.ру09:56

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Газета.Ru10:58
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Политика

The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
ИноСМИ 09:28
Политика

Мутко объяснил отставку правительства

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.
РБК 09:29
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

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Европейские военные теперь в опасности — президент Ирана сделал жёсткое заявление

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани предупредил Европу о том, что её военные на Ближнем Востоке «могут оказаться в опасности».
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Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
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Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
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Экономика

Аналитики рассказали о подорожании в России новостроек на 30% за год

Аналитики подчеркнули, что в сравнении с IV кварталом 2018 года стоимость квадратного метра в новостройках подорожала во всех крупнейших субъектах России за исключением Приморского края, где она снизилась на 16%.
Известия 00:00
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Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
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Энергетика

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Известия 06:45
Политика

Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат

Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Gazeta.SPb вчера в 11:54
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Общество

Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов

Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.
ТАСС 02:00
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
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Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
РБК 10:03
Происшествия

На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину

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Здоровье

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей с неизлечимыми заболеваниями.
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Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
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Культура

Новый клип Егора Крида за сутки собрал полтора миллиона просмотров

Новый клип Егора Крида "Голубые глаза" за сутки после публикации собрал около 1,5 млн просмотров на YouTube.
Газета.Ru 05:09
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Футбол

Президента РПЛ Сергея Прядкина допросили по делу о договорном матче

По информации РЕН ТВ, речь идет о деле, касающегося оказания влияния на результат футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец".
РЕН ТВ вчера в 13:06
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В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
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Происшествия

Установлены личности 148 погибших при крушении украинского Boeing

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Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вируса птичьего гриппа

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об угрозе вируса птичьего гриппа H5N8.
Политическая Экспертиза вчера в 20:50
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Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
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Самолет польской авиакомпании LOT, направлявшийся из Варшавы в Москву, вернулся в аэропорт вылета.
Известия 10:54
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 12 минут

Размер выплат Путин предложил увеличить на 150 тысяч рублей. Кроме того, в России будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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