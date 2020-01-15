Политика
Газета.RuМутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС. По словам Мутко, Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.
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Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.ТАСС09:53
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Политика
The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)
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Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
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Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
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На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину
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В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей с неизлечимыми заболеваниями.
Армия и оружие
Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
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Новый клип Егора Крида за сутки собрал полтора миллиона просмотров
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Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
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По информации РЕН ТВ, речь идет о деле, касающегося оказания влияния на результат футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец".
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В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
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Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вируса птичьего гриппа
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об угрозе вируса птичьего гриппа H5N8.
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Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
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Летевший в Москву самолет вернулся в Варшаву из-за техосмотра
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 12 минут
Размер выплат Путин предложил увеличить на 150 тысяч рублей. Кроме того, в России будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.