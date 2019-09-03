Вице-премьер Виталий Мутко на совещании подверг жесткой критике деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова, отметив, что на него поступает множество жалоб после сильного наводнения.

с чего всё началось

Чтобы в понедельник был кабинет, где эти акты выдаются, и форма актов. Договорились? Я вообще никакой к вам еще власти не применял, ни к кому здесь. Тяжело с вами все беседуем. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям.

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

Происшествия Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.

Наука Гелиосейсмология ограничила альтернативные теории гравитации Физики из Чехии и Португалии с помощью гелиосейсмологии почти в тысячу раз уточнили ограничение на «пятую силу», которая возникает в альтернативных скалярно-тензорных теориях гравитации.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Наука В Китае создан гель, который лечит и восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Происшествия Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Названы самые опасные города России Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.

Происшествия Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.

Футбол Санчес определился с игровым номером в «Интере» Ранее в «Интере» под 7-м номером выступали такие футболисты, как Луиш Фигу, Хавьер Санетти и Филиппе Коутиньо.

Кино Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.

Политика Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.

Политика Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17 Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия Взрыв разрушил три частных дома в пригороде Антверпена В результате взрывной волной разрушило три частных дома, сообщает издание Gazet van Antwerpen.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Футбол Стало известно, когда Мамаев сможет вернуться в футбол Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о перспективах футболиста Павла Мамаева найти себе клуб после освобождения из колонии.

Политика Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки» Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.