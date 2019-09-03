Политика

REGNUMREGNUMМутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
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Виталий Мутко
Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но мэр Тулуна не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ предпринимателей.
— Виталий Мутко, российский политикТВ Центр 05:49
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