Вице-премьер Виталий Мутко на совещании подверг жесткой критике деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова, отметив, что на него поступает множество жалоб после сильного наводнения.

с чего всё началось

Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но мэр Тулуна не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ предпринимателей.

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

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