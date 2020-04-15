Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ15 апреля в 09:16

Подробнее о событии

Вологодская область поможет предприятиям малого и среднего бизнеса

ТАССвчера в 17:22

Путин пообещал малому бизнесу деньги на выплаты зарплат

Московский Комсомолец15 апреля в 10:06

Путин предложил оказать бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Комсомольская правда15 апреля в 19:53

Правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса

Эхо Москвывчера в 07:00

Путин поручил оказать безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу

Известия15 апреля в 09:40

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ15 апреля в 09:32

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости15 апреля в 09:31
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Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

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Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости вчера в 11:36
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У пациента Беловской районной больницы, скончавшегося в реанимации медучреждения от пневмонии, обнаружили коронавирус.
Российская газета 01:54
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Энергетика

Brent подорожала до $28,35 за баррель

К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель.
Интерфакс 01:09
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
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РИА Новости 01:00
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Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:32
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Общество

МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице

Особое внимание ведомство обратило на правильное ношение медицинских масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
РБК вчера в 22:32
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Происшествия

В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

В центре Москвы в жилом доме на Большой Молчановке произошел пожар, сообщает столичное управление МЧС.
РБК 02:00
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Экономика

Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке

Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
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Общество

Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай

Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Происшествия

В Воронеже умер гражданин Узбекистана с подтвержденным COVID-19

Гражданин Узбекистана, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице Воронежа, став четвертым умершим пациентом в регионе с подтвержденным COVID-19, сообщает в четверг облправительство.
РИА Новости вчера в 15:03
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Общество

«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцам на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
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Общество

Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»

В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:34
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Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
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Общество

Миронов не исключил отмены ЕГЭ в 2020 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году может быть отменен, а выпускникам школ предоставлена возможность сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
РИА Новости 01:04
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Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
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Шоу-бизнес

Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
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Футбол

«Барселона» исключила возвращение Неймара летом

Газета.Ru 01:31
Общество

Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции

Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU вчера в 22:05
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Главврач подвёл итоги 45 дней работы больницы в Коммунарке

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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
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Экс-министра культуры Мединского исключили из совета Фонда кино

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении из попечительского совета Фонда кино бывшего министра культуры Владимира Мединского.
Известия вчера в 17:23
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Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

Поводом для письма стало уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России (СКР) в отношении двух из пяти заместителей начальника СД — генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также старшего следователя по особо важным делам полковника юстиции Александра Брянцева.
Коммерсантъ вчера в 13:52
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
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Общество

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
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