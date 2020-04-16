Экономика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПутин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Читать в источнике
Комментировать3,7K

Подробнее о событии

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат

Интерфаксвчера в 09:33

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Известия00:43

Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

ТАССвчера в 09:49

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

РИА Новостивчера в 09:34

Эксперт: Государство оказывает населению и бизнесу ощутимую поддержку

Взгляд.ру09:25

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПОвчера в 09:24

Больше денег и кредитов. Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса

АМИТЕЛвчера в 10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Политика

Ветераны просят Владимира Путина перенести Парад Победы

Областная газета вчера в 08:21
2,4K
Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
381
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
178
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
449
Общество

Глава Пятигорска уволился из-за плохой статистики города по COVID-19

Глава Пятигорска Андрей Скрипник уходит в отставку, в городе непростая эпидобстановка по коронавирусу и в нем будет введен карантин, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Интерфакс 13:15
30
Недвижимость

Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
1,4K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
135
Общество

65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области

За последние сутки пришли новые результаты анализов, взятых у граждан с подозрением на COVID-19, и список заболевших пополнился еще 65 жителями области.
Время Н 04:44
23
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
972
Здоровье

На Кубани медики просят продлить карантин

Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
REGNUM 10:25
289
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
1,5K
Финансы

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости 12:35
3
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»

ФАН вчера в 18:03
41
Хоккей

Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»

В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат вчера в 07:13
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
25
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
1
Здоровье

Петербургские медики попали в реанимацию с коронавирусом

Neva.Today 12:15
12
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
61
Авто

Volkswagen опубликовал снимки нового кроссовера Nivus

В Сети рассекретили свежие снимки нового поколения кроссовера Volkswagen Nivus, который придет на смену устаревшей линейке Volkswagen Polo.
Rusargument 07:31
5
Космос

Телескоп ESO видит звездный танец вокруг сверхмассивной черной дыры

Наблюдения, сделанные с помощью «Очень большого телескопа» (VLT) ESO, впервые показали, что звезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, движется так же, как и предсказывает общая теория относительности Эйнштейна.
AstroNews.ru 08:41
1
Общество

Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим

Gazeta.SPb вчера в 14:46
28
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
1,6K
Общество

В Турции за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

В Турции за сутки выявлено более 4,2 тыс. больных коронавирусом. 115 человек умерли, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Известия вчера в 13:50
71
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,5K
Общество

Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках

Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения.
Вести.Ru 12:32
1
Энергетика

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
680
Общество

Шалимов считает, что Путин не виноват в нищете россиян

Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов высказал мнение по поводу конфликта между телеведущим Владимиром Соловьевым и популярным журналистом Василием Уткиным.
ProstoProSport 12:15
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
244
Здоровье

Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
2,7K
Здоровье

В ДНР выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом

В Донецкой Народной Республике выявлено еще 4 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ДНР.
Rusvesna.su вчера в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное