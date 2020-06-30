Коронавирус
ИзвестияМузеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города во вторник, 30 июня.
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Выставки и фитнес-центры: что еще откроют в Петербурге на следующей неделе
Петербургский дневник13:02
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Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Наука
Ученые обнаружили в Тихом океане новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
За последние два года исследователи обнаружили четыре новых вида этих созданий.
Discover24 28 июня в 02:12
Экономика
Минимальный капитал российских МФО увеличен до 1 млн рублей
В настоящее время минимальный размер капитала составляет 10 тыс. рублей.
ТАСС 17:31
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
Политика
На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65%
Свыше 65% избирателей на Чукотке, по данным на 10.00 (01.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 19:47
Здоровье
ВОЗ заявила о «хорошем пути» России по борьбе с коронавирусом
Россия последние несколько недель «идет хорошим путем» по снижению инфицирования коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович.
Взгляд.ру 10:40
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ушла от Гарика Харламова из-за его пьянства и игромании
39-летний резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов и его жена, 32-летняя актриса Кристина Асмус, объявили о разводе.
Комсомольская правда 18:02
Космос
В Роскосмосе рассказали о первых экспериментах на новом модуле МКС
Москва, 28 июня 2020, 08:28 — REGNUM Одними из первых экспериментов на новом модуле российского сегмента Международной космической станции станут опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц и эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков.
REGNUM 28 июня в 01:28
Автоспорт
«Макларен» представил ливрею болида Алонсо для «Инди-500»
«Макларен» показал ливрею машины Фернандо Алонсо для гонки «500 миль Индианаполиса».
Sports.ru 10:26
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Футбол
Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
РИА Новости 16:22
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4
Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 15:00
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru 12:40
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform вчера в 11:01
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Финансы
Банки в России снизили лимит по овердрафту дебетовых карт
Как сообщают «Известия», за май средний лимит составил 20,4 тысячи рублей.
Ньюс-НН вчера в 06:14
Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Политика
Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.
Известия 17:16
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
По словам Крафт, Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН и тем самым подвергла риску жизни миллионов жителей северо-запада Сирии Американский постоянные представитель США Келли Крафт на заседании Совета Безопасности ООН сообщила, что в Вашингтоне потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Военное дело вчера в 23:17
Происшествия
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой
В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в причинах дорожного конфликта, во время которого прозвучали выстрелы.
Вести.Ru 18:31