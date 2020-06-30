с чего всё началось

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города во вторник, 30 июня.

Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 27

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями. 324

Политика На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65% Свыше 65% избирателей на Чукотке, по данным на 10.00 (01.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.

Здоровье ВОЗ заявила о «хорошем пути» России по борьбе с коронавирусом Россия последние несколько недель «идет хорошим путем» по снижению инфицирования коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович.

Политика NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане. 115

Космос В Роскосмосе рассказали о первых экспериментах на новом модуле МКС Москва, 28 июня 2020, 08:28 — REGNUM Одними из первых экспериментов на новом модуле российского сегмента Международной космической станции станут опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц и эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков. 4

Футбол Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева "Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.

Общество Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной. 294

Игры PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4 Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой. 3

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. 3

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента. 4,6K

Шоу-бизнес Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды. 65

Политика Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.