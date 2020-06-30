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ИзвестияМузеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города во вторник, 30 июня.
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Фитнес-центры, бассейны, музеи и выставочные залы откроются в Санкт-Петербурге с 6 июля 2020 года
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Ситуация с беременностью жены принца Гарри разозлила принцессу Евгению и ее мать, поскольку внимание публики было переключено с невесты на Меган Маркл.
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