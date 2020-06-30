с чего всё началось

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города во вторник, 30 июня.

Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге

Футбол Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Общество Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок. 17

Общество Инвалидам III группы предоставляется право на бесплатную парковку Нормы, которые предусматривают выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени, говорится в документе. 1

Происшествия Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализовали Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. 12

Политика Делегация европейских политиков прибыла в Крым Делегация европейских политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. 11

Футбол Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишками Дмитрий Селюк, являющийся знаменитым российским футбольным агентом, в очередной раз прошелся по главному тренеру столичного ЦСКА, который недавно вернулся в команду.

Политика Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге По данным газеты, документ вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшей британской колонии под китайский суверенитет.В конце мая китайский парламент одобрил резолюцию о разработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. 11

Общество Останки более ста детей обнаружили в Польше Археологи нашли в Польше захоронение останков более сотни детей с монетами во рту. Об этом сообщил портал «Русская планета». 1

Шоу-бизнес 71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа. 24

Политика NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.

Политика Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. 8,8K

Космос Астроном оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова. 5

Шоу-бизнес Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей «Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир. 7

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 677

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. 562