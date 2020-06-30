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Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города во вторник, 30 июня.
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с чего всё началось
С 6 июля в Санкт-Петербурге смогут возобновить работу государственные музеи и выставки, а также плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), говорится в сообщении
 пресс-службы администрации города.
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