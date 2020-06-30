с чего всё началось

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города во вторник, 30 июня.

Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы. 59

Общество Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК. 10

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 711

Здоровье Мясников назвал способ снизить риск онкологии Российский телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск онкологии. Об этом стало известно Evo-rus.com. 9

Армия и оружие Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.

Политика Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике. 7

Общество В России завершилось электронное голосование по Конституции Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. 482

Политика США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов. 23

Общество В России вступают в силу требования пожарной безопасности к кинотеатрам Приказ МЧС России, устанавливающий ряд требований пожарной безопасности к многофункциональным зданиям (МФЗ), вводится в действие со среды.

Происшествия Силовики отчитались о четверых задержанных после потасовки в Магасе МВД республики назвало акцию несанкционированной, четверо участников столкновения с силовиками задержаны для составления административных протоколов, а затем отпущены из отдела полиции.

Шоу-бизнес Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия. 5

Экономика Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.

Футбол Кубок африканских наций из-за коронавируса перенесен на 2022 год Футбольный турнир Кубок африканских наций, запланированный на зиму 2021 года, перенес на 2022 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.