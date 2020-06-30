Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМузеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Фитнесс-центры, бассейны, музеи и выставочные залы откроются в Санкт-Петербурге с 6 июля 2020 года

КП - Санкт-Петербург12:14

С 6 июля в Петербурге заработают музеи, бассейны, фитнес-центры и большие магазины

Фонтанка.Ру12:13

С 6 июля в Петербурге открываются музеи, фитнес-центры и крупные магазины

Петербургский дневник11:45

В Петербурге 6 июля откроются фитнес-центры, бассейны, бани и музеи

78.ru11:57

В Петербурге с 6 июля возобновят работу музеи и бассейны

Мойка7811:52

Музеи, бани и бассейны Петербурга возобновят работу с 6 июля

Телеканал Санкт-Петербург11:45

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

РИА Новости12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Футбол

Гилерме получил травму икроножной мышцы в игре с «Крыльями Советов»

РИА Новости 12:12
1
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
261
Политика

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.
Газета.Ru 12:32
8
Футбол

Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам

ProstoProSport 08:27
Игры

Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе

Деловое.ТВ 12:15
24
Энергетика

«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG

«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
RT на русском 12:30
80
Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
4,2K
Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс вчера в 04:13
18
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
4
Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о первых двух составах, прошедших по Крымскому мосту после запуска грузового железнодорожного сообщения с материком.
Газета.Ru 06:01
650
Армия и оружие

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

Известия 10:33
47
Экономика

Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
21
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Известия вчера в 17:10
91
Экономика

Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной

Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева.
Московский Комсомолец 11:16
1
Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:37
137
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
374
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
293
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году

Указ подписан президентом Владимиром Путиным. В 2020 году сборы пройдут в ВС РФ, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.
Пятый канал вчера в 10:29
4,2K
Политика

Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
103
Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
37
Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
274
Общество

Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
77
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа

Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
18
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,2K
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
340
Политика

Бельгийские власти впервые принесли извинения за колонизацию Конго

Впервые в истории Бельгии король принес официальные извинения за жестокость в проведении колониальной политики на территории современной Демократической Республики Конго местному правительству.
Газета.Ru 12:08
3
Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
7
Технологии

«Пятерочка» внедряет «умные часы» для отслеживания продавцов

Специально разработанные «умные часы» позволят ритейлеру отслеживать и оценивать эффективность сотрудников на рабочем месте.
Моллы.Ru 05:32
2
Общество

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости 12:17
40
Космос

Астроном оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе

Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости вчера в 21:56
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное