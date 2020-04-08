Космос

Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыМузей космонавтики покажет старт космического корабля в прямом эфире

Московский музей космонавтики проведет прямую трансляцию старта космического корабля «Союз МС-16» с космодрома Байконур. Запуск будет произведен 9 апреля в 11:05 по московскому времени.
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Музей космонавтики проведет прямую трансляцию запуска «Союза»

Rambler News Service03:36

Старт корабля «Союз МС-16» Музей космонавтики покажет онлайн

Российская газетавчера в 11:22

Московский музей космонавтики проведет прямую трансляцию старта космического корабля

Моя Москва.онлайн00:39

Музей космонавтики покажет старт космического корабля онлайн

Москва 2400:28

Музей космонавтики покажет старт космического корабля в прямом эфире

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02

Московский Музей космонавтики покажет онлайн старт корабля «Союз МС-16»

Типичная Москвавчера в 12:14

Музей космонавтики проведет прямую трансляцию старта космического корабля

Вечерняя Москва00:42
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