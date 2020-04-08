Космос
Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМузей космонавтики покажет старт космического корабля в прямом эфире
Московский музей космонавтики проведет прямую трансляцию старта космического корабля «Союз МС-16» с космодрома Байконур. Запуск будет произведен 9 апреля в 11:05 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Московский музей космонавтики проведет прямую трансляцию старта космического корабля
Моя Москва.онлайн00:39
Музей космонавтики покажет старт космического корабля в прямом эфире
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:02
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для пенсионеров и детей
В четверг, 9 апреля, в Башкирии вводится комендантский час для людей старше 65 лет и детей.
Общество
В Севастополе на коронавирус проверяют ещё двух человек
Симферополь, 9 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Вместе с севастопольцем, у которого предварительно подтвердили коронавирус, госпитализировали в инфекционную больницу ещё двух человек.
Общество
В Москве присудили первые штрафы за нарушение самоизоляции
Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова сообщила, что московские суды выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Политика
В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом
Москва, 9 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Политика
Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ
Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Космос
Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
Правительство России упростило порядок оформления инвалидности
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции
Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
Политика
Песков уточнил позицию России по нефти
Песков добавил, что все детали будут обсуждаться уже в ходе рабочего процесса на телеконференции, так что осталось ее дождаться.
Общество
Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ
Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Политика
Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов в аптеке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел для себя в аптеке блокатор вирусов, который носится в виде бейджа на пиджаке.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".