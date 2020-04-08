Московский музей космонавтики проведет прямую трансляцию старта космического корабля «Союз МС-16» с космодрома Байконур. Запуск будет произведен 9 апреля в 11:05 по московскому времени.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Политика Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Политика Дмитрий Овсянников лишился партбилета Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.

Общество Правительство России упростило порядок оформления инвалидности Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Политика Песков уточнил позицию России по нефти Песков добавил, что все детали будут обсуждаться уже в ходе рабочего процесса на телеконференции, так что осталось ее дождаться.

Общество Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.